Медведев - о чемпионстве «Зенита»: «Подождите чуть-чуть»

Александр Медведев, который занимает пост генерального директора петербургского «Зенита», дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул.

«Можно ли «Зенит» поздравить с чемпионством? Еще рано, подождите чуть-чуть», - приводит слова руководителя издание «Чемпионата».

В рамках 22-го тура чемпионата России «Зенит» отпраздновал гостевую победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на десять баллов.

В следующем туре питерцы встретятся как раз с подопечными Валерия Карпина. Матч пройдет в воскресенье, 16 апреля.