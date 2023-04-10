Тренер «Краснодара» Ивич недоволен турнирным положением в РПЛ

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал турнирное положение своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы знаем нашу цель до конца сезона - идти вверх по таблице. Нам не нравится наше нынешнее место. Нужно двигаться вперед от игры к игре, повышать качество игры», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В последнем поединке краснодарский клуб отпраздновал домашнюю победу над «Пари НН» со счетом 3:1. Следующий матч «быки» проведут против «Сочи» на выезде 15 апреля.

После 22 туров «Краснодар» набрал 35 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.