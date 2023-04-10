Быстров рассказал, когда «Зенит» станет чемпионом

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров после вчерашней победы «сине-бело-голубых» над «Локомотивом» (2:1) предположил, когда команда Сергея Семака гарантирует себе чемпионский титул.

«Зенит» с чемпионством уже, кстати. Когда оно произойдет? В матче со «Спартаком», наверное», - передает слова Владимира «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 54 очка и оторвался от идущего вторым «Ростова» на десять баллов, однако у подопечных Валерия Карпина есть одна игра в запасе. Следующий поединок питерцы проведут как раз против «Ростова». Матч состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 16 апреля.