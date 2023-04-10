ЦСКА поздравил Чалова с днём рождения

В понедельник, 10 апреля, отмечает день рождения нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. Форварду исполнилось 25 лет. Пресс-служба «армейского» клуба поздравила футболиста с праздником.

«С днем рождения, Федя! Сегодня нашему нападающему исполняется 25 лет!» - говорится в публикации московского клуба.

За ЦСКА нападающий выступает с 2016 года. С того времени Фёдор принял участие в 160 поединках за «армейцев», в которых отметился 58 забитыми мячами.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Чалов сыграл 22 матча, записав на свой счет 13 забитых мячей и две голевые передачи.