Геркус оценил игру Дзюбы против «Зенита»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре нападающего Артёма Дзюбы во вчерашнем поединке 22-го тура чемпионата России против петербургского «Зенит». «Железнодорожники» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Нормально в целом, но создать ничего особенного не удалось, его плотно держали. Игра с такими соперниками - это вопрос к командам. Один человек обыграть «Зенит» не в состоянии, каким бы он великим не был», - передает слова Геркуса издание «РБ Спорт».

После домашнего поражения «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Дзюба принял участие в пять матчах РПЛ, забил шесть мячей и сделал один ассист.