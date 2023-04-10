Геркус: «Зенит» может спокойно обыграть любого соперника в России»

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде отпраздновал победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:1. Экс-президент «железнодорожников» Илья Геркус дал комментарий по этому результату.

«Зенит» играл более качественно. Они создавали давление, больше эпизодов. Я думаю, что сейчас «Зенит» может спокойно обыграть любого соперника в России», - передает слова Геркуса «РБ Спорт».

По итогам 22 туров чемпионата России «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, а «Локомотив» занимает 11-е место.

Следующий матч питерцы проведут против «Ростова», а «железнодорожники» сыграют с «Оренбургом».