Филатов: «Последние игры «Локомотива» внушают оптимизм»

Член совета директоров столичного «Локомотива» Валерий Филатов поделился мнением о результатах команды и игре нападающего Артёма Дзюбы.

«Последние игры «Локомотива» внушают оптимизм. Думаю, когда Дзюба принял решение идти в «Локомотив», он на то и рассчитывал, что заиграет. Это человек опытный», - приводит слова Филатова «РБ Спорт».

В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» на своем поле потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:2.

«Железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице. На счету Дзюбы шесть забитых мячей и один ассист в пяти встречах.