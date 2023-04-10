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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Зенит» сдержал Дзюбу, он не отдал и не забил»

10 Апреля 2023 • 09:00 Комментировать

Комментатор Геннадий Орлов высказался касательно выступления нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы во вчерашнем поединке 22-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита».

«Питерцы сдержали Дзюбу. Он не отдал и не забил. Один-два интересных паса для такой важной игры маловато. В общем, он сыграл на своем уровне, но против «Зенита» ему тяжело», - приводятся слова Геннадия на страницах «Спорт-Экспресса».

Матч завершился победой петербургского коллектива со счетом 2:1. «Зенит» с 54 баллами занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» набрал 25 очков и располагается на 11-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Геннадий Орлов Артём Дзюба
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