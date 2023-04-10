Дзюба высказался о своей игре против «Зенита»

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба посредством социальных сетей извинился за свою игру во вчерашнем матче против петербургского «Зенита». «Железнодорожники» на своем поле потерпели поражение со счетом 1:2.

«Хотел бы извиниться за свою игру. Состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел даже. Прям так тошно, противно на душе, но надо через это пройти», - говорится в публикации нападающего.

«Зенит» набрал 54 балла и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги. «Локомотив», в свою очередь, с 25 очками располагается на 11-й позиции.