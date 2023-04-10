«Локомотив» решил расстаться с защитником

Защитник Дмитрий Живоглядов покинет московский «Локомотив» по завершении нынешнего сезона в связи с истечением срока трудового соглашения.

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», руководство «железнодорожников» приняло решение не продлевать сотрудничество с 28-летним футболистом. Живоглядов выступает за «Локомотив» с лета 2019 года. Вместе с москвичами Дмитрий становился серебряным и бронзовым призером РПЛ, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 поединке за «Локомотив», в которых записал на свой счет пять голевых передач.