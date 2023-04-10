Билялетдинов: «Локомотив» наиграл на ничью»

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал результат вчерашнего поединка против петербургского «Зенита» в рамках 22-го тура Премьер-лиги. «Железнодорожники» потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.

«Локомотив» выглядел достаточно неплохо в плане организации игры. Уже становится понятно, во что играет Галактионов. Результат не по игре, считаю, что «Локомотив» наиграл на ничью», - приводит слова Билялетдинова RT.

Это было первое поражение «Локомотива» в весенней части сезона-2022/2023. После 22 туров Премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова занимают 11-е место в турнирной таблице.