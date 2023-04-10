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В «Динамо» высказались о будущем Норманна

10 Апреля 2023 • 08:14 Комментировать

Московское «Динамо» примет решение по будущему норвежского полузащитника Матиаса Норманна по завершении текущего сезона. Об этом поведал член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

«К какому варианту мы склоняемся? Сейчас мы находимся в сезоне, а эти решения будем принимать по окончании сезона. Поэтому пока говорить о чём-то таком, наверное, неправильно», - передает слова представителя «бело-голубых» издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний скандинав провел восемь матчей, в которых получил три желтые карточки. После 22 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Матиас Норманн Дмитрий Гафин
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