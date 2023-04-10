Чалов - лучший игрок ЦСКА в марте

Центральный нападающий Фёдор Чалов признан лучшим футболистом московского ЦСКА в марте, об этом сообщается в социальных сетях «армейского» клуба. По итогам голосования форвард обошел голкипера Игоря Акинфеева и полузащитника Ивана Облякова, занявших второе и третье места соответственно.

В минувшем месяце Чалов принял участие в четырех поединках. Фёдор отметился тремя забитыми мячами. В общей сложности на его счету 13 голов и два ассиста в 22 матчах Российской премьер-лиги.

После 22 туров чемпионата России ЦСКА набрал 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.