Борис Игнатьев назвал причину поражения «Локомотива» от «Зенита»

Известный российский специалист Борис Игнатьев поделился мнением о вчерашнем поединке 22-го тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом». Матч прошел на стадионе «РЖД Арена» и завершился победой команды Сергея Семака со счетом 2:1.

«По первому тайму казалось, что «Зениту» будет непросто увезти три очка, но во втором хозяева сбавили обороты. Свою роль сыграла неуверенность в своих силах, она не позволила довести «Локо» счет до ничейного», - приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Благодаря победе на счету «Зенита» стало 54 балла после 22 туров. Подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (25) занимает 11-е место.