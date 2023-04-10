Дуглас Сантос объяснил, за счёт чего «Зенит» победил «Локомотив»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос дал интервью после гостевого матча с московским «Локомотивом» (2:1) в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы качественно подготовились к этому матчу, отработали всё, что должны были. Смогли реализовать наигранную тактику, схему. Победа заслуженная. Поздравляю всех партнёров», - передает слова бразильского футболиста издание «Чемпионат».

Благодаря победе на «РЖД Арене» подопечные Сергея Семака набрали 54 балла и располагаются на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В свою очередь «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место.