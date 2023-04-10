Кассьерра высказался о победе «Зенита» над «Локомотивом»

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра пообщался с журналистами после завершения поединка против московского «Локомотива» (2:1) в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. В активе колумбийца решающий гол на 77-й минуте.

«Сложный матч. Игра началась непросто: уступали в счёте, приложили довольно много усилий, чтобы сравнять. Во втором тайме начали давить. Главное, что набрали три очка - это было важно», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

После этой победы «Зенит» набрал 54 балла и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. «Локомотив» с 25 очками находится на 11-й позиции.