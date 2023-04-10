В «Локомотиве» назвали задачу на остаток сезона

Гендиректор московского «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос о задаче «железнодорожников» на остаток нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Меняется задача «Локомотива»? Задача команды - побеждать в каждом матче, быть, как можно выше. Других задач нет», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» на домашнем стадионе «РЖД Арена» принимал петербургский «Зенит». Москвичи потерпели поражение со счетом 1:2.

«Локомотив» с 25 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «Зенит» (54) находится на первой позиции.