Президент РПЛ Алаев считает, что интрига за чемпионство в РПЛ ещё жива

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался об интриге в чемпионате в нынешнем сезоне после победы «Зенита» в матче 22-го тура над московским «Локомотивом» со счётом 2:1.

Спортивный деятель отметил, что ещё ничего не решено, и «Зенит» может ещё отступиться, к тому же есть команды, которые могут навязать борьбу.

«Но сегодня «Зенит» победил заслуженно. Вендела стоит отметить, который сначала привез, а потом реабилитировался и забил очень хороший гол», - приводит слова Алаева Sport24.

«Зенит» является лидером турнирной таблицы, опережая «Ростов» на десять очков.