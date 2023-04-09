Каймаков покинет «Торпедо» в конце сезона

Московское «Торпедо» расстанется в конце сезона с полузащитником Михаилом Каймаковым, который сейчас играет за клуб на правах аренды, в то время как права на него принадлежат хорватскому клубу «Славен Белупо».

Как уточняет «РБ Спорт», будущее Каймакова не зависит от того, удастся ли московскому клубу сохранить свое место в элите российского футбола или он будет вынужден опуститься в низший дивизион. Он покинет клуб в любом случае.

В то же время сообщается об его готовности к переговорам с другими российскими клубами - Каймакову импонирует идея остаться и выступать на родине.