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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каймаков покинет «Торпедо» в конце сезона

09 Апреля 2023 • 22:58 Комментировать

Московское «Торпедо» расстанется в конце сезона с полузащитником Михаилом Каймаковым, который сейчас играет за клуб на правах аренды, в то время как права на него принадлежат хорватскому клубу «Славен Белупо».

Как уточняет «РБ Спорт», будущее Каймакова не зависит от того, удастся ли московскому клубу сохранить свое место в элите российского футбола или он будет вынужден опуститься в низший дивизион. Он покинет клуб в любом случае.

В то же время сообщается об его готовности к переговорам с другими российскими клубами - Каймакову импонирует идея остаться и выступать на родине. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Славен Белупо Михаил Каймаков
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