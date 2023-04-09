Самым посещаемым матчем в России в выходные стал матч Второй лиги

Матч Второй лиги между волгоградским «Ротором» и ростовским СКА (4:0) стал самым посещаемым матчем России в эти выходные. Его посетили 14 637 человек, вещает телеграм-канал «Первый спорт».

Давно известно, что волгоградцы трепетно относятся к футболу и к местному «Ротору». Поэтому без поддержки свою команду они не оставили и заполнили трибуны «Волгоград Арены» почти на треть от её вместимости. Всего спортивный комплекс, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, вмещает 45 568 сидящих зрителей.

Для сравнения, центральный матч 22 тура РПЛ, в котором встретились питерский «Зенит» и московский «Локомотив», посетили менее 11 тыс. человек. Игра состоялась на «РЖД Арене» в столице России Москве.

Напомним, что в этом сезоне «Ротор» выступает в третьем по силе российском футбольном дивизионе. Ещё в позапрошлом сезоне волгоградцы выступали в РПЛ.