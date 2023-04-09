Орлов - о Гогниеве: «Мы так и не узнали, какой он тренер»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем главном тренере подмосковных «Химок» Спартаке Гогниеве.

Эксперт отметил, что специалист должен поменяться в своём поведении, ведь он чересчур вспыльчивый, и нужно уметь терпеть, особенно тренеру.

«А Гогниев отвлекается на каждую интонацию. Это несерьезно. Мы так и не узнали, какой он тренер. Он себя не проявил», - приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что Гогниев покинул «Химки» после разгромного поражения от «Краснодара» (0:6) в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.