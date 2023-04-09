ЦСКА выиграл «Химки» дома впервые за 14 лет

Заврешился матч 22-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и подмосковными «Химками». Победу с разгромным счётом 3:0 одержали подопечные Владимира Федотова благодаря голам Ивана Облякова, Хорхе Карраскаля и Бахтиёра Зайнутдинова.

Для столичного клуба эта победа стал первой за последние 14 лет над «красно-черными». Последний раз «армейцы» одержали победу в 2008 году со счётом 4:3, тогда успех принёс реализованный пенальти в исполнении Дуду на 90-й минуте.

ЦСКА после виктории приблизился к «Спартаку», который идёт на третьем месте, на расстояние в одно очко.