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Каряка - о походе «Крыльев Советов» в церковь: «Совместили приятное с полезным»

09 Апреля 2023 • 18:06 Комментировать
Сочи
1:2
Крылья Советов
окончен

Бывший футболист «Крылеьв Советов» Андрей Каряка высказался о походе самарской командой в церковь перед победой над «Сочи» (2:1) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. 

Экс-игрок отметил, что у него был такой случай, и после этого также была победа, но он дал понять, что в этом нет ничего плохого, ведь каждый сам выбирает, во что ему верить. 

«Сегодня же вербное воскресенье. Возможно, это связано с праздником. Совместили приятное с полезным», - приводит слова Каряки «Спорт-Экспресс». 

«Крылья Советов» после победы оторвались от зоны стыков на пять баллов. 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Каряка
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