Каряка - о походе «Крыльев Советов» в церковь: «Совместили приятное с полезным»

Бывший футболист «Крылеьв Советов» Андрей Каряка высказался о походе самарской командой в церковь перед победой над «Сочи» (2:1) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок отметил, что у него был такой случай, и после этого также была победа, но он дал понять, что в этом нет ничего плохого, ведь каждый сам выбирает, во что ему верить.

«Сегодня же вербное воскресенье. Возможно, это связано с праздником. Совместили приятное с полезным», - приводит слова Каряки «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» после победы оторвались от зоны стыков на пять баллов.