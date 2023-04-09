Бердыев высказался о поражении от «Крыльев Советов»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Курбан Бердыев высказался о поражении в матче 22-го тура Российской премьер-лиги от самарских «Крыльев Советов» (1:2).

Специалист отметил, что его команда потерпела обидное поражение, и ей не удалось порадовать своих болельщиков.

«Потеря концентрации в начале второго тайма сразу обернулась голом. Замены, которые мы сделали, оживили игру, но, к сожалению, дожать уже не смогли», - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

«Сочи» в настоящий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко. В следующем туре подопечные Курбана Бердыева примут «Краснодар».