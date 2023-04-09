Кухарчук ответил на вопрос, хочет ли отомстить «Химкам»

Хавбек «Торпедо» Илья Кухарчук ответил на вопрос, имеет ли он желание отомстить «Химкам», за которые выступал ранее.

«Никакого желания нет. Я в хороших отношениях с ребятами из этой команды. Поэтому только спортивная конкуренция. Сейчас мы догнали «Химки» и, надеюсь перегоним», - сказал Кухарчук, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу «Торпедо» за счёт домашней победы над «Факелом» (2:0) догнал «Химки» по очкам – у команд теперь по 13 баллов, и они располагаются в зоне прямого вылета.

В следующем туре «Торпедо» сыграет против «Спартака». Игра пройдёт в субботу, 15 апреля.