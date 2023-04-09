В «Крыльях» отметили, что сходить в церковь посоветовал губернатор Самарской области

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, кто посоветовал команде сходить в церковь после кубкового матча против ЦСКА. Специалист отметил, что данная инициатива шла от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Тем более что ранее мы посещали церковь с Димой Цыпченко. Прислушались, сходили всей командой. Победили «Сочи», слава богу», - приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 9 апреля, подопечные Игоря Осинькина на выезде обыграли футбольный клуб «Сочи» со счётом 2:1.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.