Каряка: «Развязка чемпионата будет интересной»

Бывший футболист «Крылеьв Советов» Андрей Каряка высказался о перспективах самарского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что на данный момент есть много команд, которые могут попасть в стыки, но вся основная борьба ещё впереди, и нужно набирать очки.

«Например, «Торпедо» провело удачный матч, и вот они уже в четырех очках от зоны стыковых матчей. Развязка чемпионата будет интересной», - приводит слова Каряки «РБ Спорт».

После выездной победы над «Сочи» со счётом 2:1 «Крылья Советов» отдалились от зоны стыков на пять баллов.