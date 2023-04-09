Тарханов указал на причины спада «Спартака»

Известный тренер Александр Тарханов поделился своими мыслями по поводу результатов «Спартака».

Как известно, в пяти весенних матчах чемпионата России «Спартак» отпраздновал одну победу при трёх ничьих и одном поражении.

«Всё-таки Промес и Джикия большую роль играют в команде: один в обороне, другой в атаке. В их отстутствие есть проблемы. Второй момент, это наличие большого количества молодёжи - она не всегда стабильна. Вот мы и видим, что все эти моменты сказываются на результатах «Спартака», - сказал Тарханов, чьи слова приводит Vprognoze.

Также Тарханов указал на проблемы «Спартака» с реализацией голевых моментов.

После ничьей с «Динамо» (3:3) «Спартак» будет готовиться к ещё одному столичному дерби – против «Торпедо». Команды сыграют в субботу, 15 апреля.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России.