Как «Крылья Советов» выиграли первый матч в году - видео

В 22-м туре Премьер-лиги «Сочи» играл против «Крыльев Советов». После победы над «Динамо» в меньшинстве команда Курбана Бердыева не сумела развить успех и потерпела неудачу. В начале второго тайма после подачи углового отличился Илья Гапонов, а на 73-й минуте победный мяч забил Фернандо Костанца. У гостей гол престижа в активе Кристиана Нобоа. Для самарского коллектива это первые три очка в 2023 году.

Все голевые попытки и другие опасные моменты матча представлены в видеоформате.