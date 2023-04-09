Корниленко прокомментировал победу над «Сочи»

Сергей Корниленко, который занимает должность спортивного директора «Крыльев Советов», прокомментировал гостевую победу команды над «Сочи» с результатом 2:1 в матче 22-го тура Премьер-лиги России.

«Есть чувство удовлетворённости от результата в первую очередь. Нам нужна была победа, забитые мячи», - сказал Корниленко, радуясь прерванной серии без побед, насчитывавшей семь матчей во всех турнирах.

Функционер также отметил, что в клубе были уверены в победе над «Сочи».

«Мы были уверены, что свои очки возьмём, одержим победу, потому что игра была, моменты были», - отметил Корниленко, чьи слова приводит Metaratings.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 15 апреля – против «Химок» на своём поле.