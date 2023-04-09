Быстров - о матче «Сочи» - «Крылья Советов»: Игра великолепная, хорошо поспал под неё

Бывший футболист московского «Спартака» и питерского «Зенита» Владимир Быстров высказался о проешедшем матче 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на выезде обыграли «Сочи» со счётом 2:1.

Эксперт отметил, что игра получилась великолепной, и он хорошо поспал под неё.

«В тех матчах, которые «Крылья» проигрывали, они играли хорошо. Они знают, что от них требует тренер на поле, и играют уверенно. Переживаний, что они могут вылететь, нет», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, опережая зону стыков на пять баллов.