Гаджиев дал комментарий насчёт спада «Спартака»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев дал комментарий по поводу спада, который сейчас переживает «Спартак».

Как известно, «Спартак» выиграл только один из пяти весенних матчей Премьер-лиги России (три ничьи, одно поражение).

«Такие спады бывают со всеми командами. Я помню период, когда ЦСКА был безоговорочным лидером, но пять туров подряд гола не мог забить. Важно, что «Спартак» играет. Во вчерашнем матче с «Динамо» мы видели, что, да, были допущены серьезные ошибки в обороне, но команда готова вести борьбу с первой до последней минуты», - сказал Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 15 апреля – против «Торпедо», занимающего последнее место в турнирной таблице на текущий момент.

Прямо сейчас «Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на девять очков. Правда, свой матч 22-го тура питерцы ещё не провели - они сыграют с «Локомотивом».