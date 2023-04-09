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Петржела - о Кержакове: «Если бы не ситуация на территории Украины, он, наверняка, мог бы тренировать где угодно в Европе»

09 Апреля 2023 • 16:23 Комментировать

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о своём бывшем подопечном Александре Кержакове, который недавно покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы» после семи проведённых игр. 

Чешский специалист отметил, что бывший нападающий сборной России был одним из лучших игроков, которого он тренировал, а также верит, что он будет отличным тренером, но ему необходим шанс.

«Если бы не ситуация на территории Украины, он, наверняка, мог бы тренировать где угодно в Европе. Я сам рекомендовал бы его в Чехии местным клубам, но возможно ли это сейчас, я не знаю», - заявил Петржела в разговоре с «РБ Спорт». 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Александр Кержаков
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