Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Пари НН»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о матче между «Краснодаром» и «Пари НН» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«2:0. Юран должным образом настроит команду. Но психологической заряженности не хватит для того, чтобы взять очки: «быки» просто выше классом. Да и поддержка трибун на стороне хозяев», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 9 апреля, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.