«Крылья Советов» выиграли все шесть матчей против «Сочи» в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» выиграли все шесть матчей против «Сочи» в Российской премьер-лиге.

Сегодня, 9 апреля, подопечные Игоря Осинькина оказались сильнее соперника на выезде со счётом 2:1. У победителей отличились Костанца и Гапонов, а у южан отличился Нобоа.

Стоит отметить, что сочинцы же не набирали очки в РПЛ только против «Крыльев».

Самарский клуб выиграл первый матч в национальном первенстве после зимнего перерыва и в настоящий момент располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, опережая зону стыков на пять баллов. Подопечные Курбана Бердыева остались на девятой позиции.