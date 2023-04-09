Фернандо Костанца: «Очень важная победа, она нам даст больше уверенности»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Крылья Советов» Фернандо Костанца поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Второй гол, вы только что чуть не пропустили. Зачем вы побежали туда? Никто вообще не ждал, что вы побежите забивать, обороняться надо.

- Обычно я остаюсь больше в защите, но тут я вдруг увидел, что такая возможность была, что можно было выбежать. У меня сколько раз было, что когда я бил, попадал в штангу или перекладину, а тут вдруг представилась такая возможность, так получилось.

- Вы в России забиваете только головой.

- Сейчас у меня получилось только головой, но я надеюсь забивать чем угодно, в том числе и головой.

- Насколько тяжело было, было ли напряжение в команде после такой неудачной серии? Вы никак не могли победить в серии потерь очков и поражений.

- У нас, конечно, было очень сложное время, что нам не удавалось выиграть, хотя мы и хорошо играли. Но сегодня очень важная победа, она нам даст больше уверенности для того, чтобы дальше идти в чемпионате.