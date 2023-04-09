Горшков дал прогноз на матч «Локомотив» - «Зенит»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался касательно сегодняшнего матча между московским «Локомотивом» и подопечными Сергея Семака в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Сложно сказать, кто победит в матче «Локомотив» - «Зенит». «Зенит» остается фаворитом чемпионата, с его большим потенциалом. Думаю, что все-таки петербуржцы победят», - передает слова Горшкова издание «РБ Спорт».

Поединок «Зенита» против «Локомотива» состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 9 апреля. Начало встречи запланировано в 20:00 по столичному времени.