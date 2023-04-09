Аршавин высказался о матче «Локомотив» - «Зенит»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин пообщался с журналистами в преддверии поединка между «сине-бело-голубыми» и московским «Локомотивом» на стадионе «РЖД Арена».

«Ожидаю интересный матч, «Локомотив» в хорошей форме, надеюсь, что «Зенит» покажет свой класс. Дзюба будет хотеть показать, что он в хорошей форме, и подтвердить свой класс на фоне «Зенита», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится сегодня, 9 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.