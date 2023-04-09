«Крылья Советов» победили впервые за восемь матчей, в гостях переиграв «Сочи» Курбана Бердыева

«Сочи» и самарские «Крылья Советов» сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 22-го тура РПЛ состоялась 9 апреля на стадионе «Фишт».

Открывали воскресную программу РПЛ футболисты «Сочи», в прошлом туре магическим образом переигравшие «Динамо». Тонна моментов у москвичей, удалённый игрок у сочинцев, но счёт в итоге 2:0 в пользу команды Курбана Бердыева. На «Фишт» прибыли самарские «Крылья Советов». Команда у Осинькина играющая, интересная, но угодившая в кризис. Ни одной победы за последние семь матчей, зато четыре поражения и три ничьи в пассиве.

Вот и встреча в Сочи началась сложно. Под прекрасную весеннюю погоду хозяева начали активно, неплохо атаковали. Первый опасный момент с правого фланга принёс Заика. Навесил Кирилл в центр штрафной площади, Сарвели в падении пробил в ближний угол, но Иван Ломаев спас свою команду. Первая половина тайма прошла под диктовку «Сочи».

Вот только ничего полезного не сумели извлечь футболисты Бердыева, а гости с каждой минутой вели себя всё смелее. Перед перерывом Коваленко предупредил, что дальше будет сложно, опасно пальнув со средней дистанции. Мяч пролетел совсем рядом с «девяткой». А к активным и голевым действиям самарцы перешил уже после перерыва.

Ещё одно предупреждение выписал Костанца, из центра штрафной площади пробивший после кросса Бейла. Тогда Адамов потащил, однако через пять минут уже был бессилен. Опять следует навес Бейла, Егвеньев на самой лицевой линии выигрывает борьбу у двух защитников и скидывает мяч на дальний угол, где уже просто расстреливает пустой створ Илья Гапонов – 0:1. «Оборонительный» гол от «Крыльев».

Бердыев посмотрел на ситуацию и после часа игры соорудил четверную (!) замену. Вышли на поле Макарчук, Цаллагов, Жоаозиньо и Джорджевич, но отыграть пропущенный мяч мог только Нобоа. Кристиан опасно пальнул с угла штрафной площади, Ломаев нырнул за мячом и перевёл его в штангу. Только вроде стали воскресать сочинцы, а забили самарцы. Подача Горшкова с левого фланга последовала в центр штрафной на Костанцу. Фернандо почему-то никто не держал, и он головой пробил точно в угол – 0:2.

За две минуты до конца основного времени хозяева в навале сподобились на гол престижа. Отличился самый активный игрок – Нобоа. После кросса справа организовал скидку Джорджевич, а Кристиан опередил Евгеньева и проткнул мяч в сетку – 1:2. Побеждают «Крылья» в Сочи и прерывают неудачную серию, в рамках РПЛ-2023 у самарцев пока ещё побед не было. А «Сочи» продолжает лихорадить – за последние четыре тура случилось третье поражение.