«Сочи» снова пропустил в матче с «Крыльями Советов»

Близится к завершению матч 22-го тура Премьер-лиги, в котором «Сочи» принимает «Крылья Советов». После безголевого первого тайма у нас пошли результативные атаки. Самарцы повели сразу после перерыва, успешно разыграв угловой удар, точный удар нанес Илья Гапонов. На 73-й минуте команда Игоря Осинькина снова праздновала успех. После кросса от Юрия Горшкова здорово сыграл головой Фернандо Констанца. Счет стал 2:0.

Если «Крылья» удержат победный счет, в таком случае, смогут на пять очков отдалиться от команд, занимающих позиции в зоне стыковых матчей.

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