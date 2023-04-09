Колосков - о матче «Спартак» - «Динамо»: «Это ужасно, мы увидели падение уровня РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался относительно ничейного результата поединка 22-го тура Премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Дерби завершилось вничью со счетом 3:3.

«Мы в очередной раз увидели падение качества РПЛ. Такие команды так играть не должны! Это ужасно», - передает слова Колоскова издание Sport24.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 42 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице. В свою очередь «Динамо» с 36 пунктами располагается на шестой строчке. Лидирует с 7-очковым отрывом от второго места петербургский «Зенит».