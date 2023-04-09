Александр Мостовой высказался о своей госпитализации

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал комментарий по поводу своей госпитализации.

«Я в больнице, пробуду здесь недолго. Это плановое лечение. Беспокоят старые травмы. Болят позвоночник и спина. Эти травмы постоянно меня тревожат. Я вынужден раз в полгода ложиться в больницу», - сказал Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Александр Мостовой повестил бутсы на гвоздь достаточно давно – в 2005 году. По ходу карьеры он выступал не только в России, но и в Европе. Если говорить о топ-лигах, то Мостовой известен главным образом по играм за испанскую «Сельту».

На счету Мостового 51 матч в футболке национальной сборной России.