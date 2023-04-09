«Крылья Советов» повели в матче с «Сочи»

Первый воскресный матч 22-го тура Премьер-лиги проходит в эти минуты в Сочи. Команда Курбана Бердыева принимает «Крылья Советов». Первый тайм прошёл без голевых ударов, а после перерыва отличились самарские футболисты. На 52-й минуте у гостевого коллектив прошел угловой. После подачи со стандарта Роман Евгеньев выиграл воздух у дальней штанги и сделал скидку, мяч немного пометался по штрафной, пока его партнер по линии обороны «Крыльев» Илья Гапонов не внес его в сетку ворот сочинцев.

Счет стал 1:0, «Крылья» закрепляются на 12-м месте, соперник - девятый.

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