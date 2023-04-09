Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой оказался в больнице.

«Александра беспокоят старые травмы. Лечение займёт несколько дней», - комментарий знакомого с ситуацией источника приводит на своих страницах sport24.

Футбольную карьеру Мостовой завершил почти 20 лет назад - в 2005 году. Он поиграл не только в России, но и в Европе, где защищал цвета «Бенфики», «Кана», «Страсбурга», «Сельты» и «Алавеса».

В своё время Александр Мостовой провёл 51 матч за национальную сборную России. В них футболист записал на свой счёт 10 голов.