«Спартак» может сменить генерального директора – названы кандидаты

В компании «Лукойл», владеющей «Спартаком», не исключают возможность смены генерального директора. По данным телегам-канала «Мутко против», решение о судьбе Евгения Мележикова будет приниматься по завершению нынешнего сезона.

В числе кандидатов на пост гендиректора «красно-белых» находятся Роман Асхабадзе и Наиль Измайлов, которые ранее уже работали в клубе. При этом отмечается, что Асхабадзе уже звонил одному из менеджеров «Лукойла» и предлагал свою кандидатуру. Сейчас он занимает должность генерального директора в «Факеле».

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на девять очков.