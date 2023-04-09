Осинькин: «У меня были похожие кризисные ситуации, но, может быть, не настолько длительные»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Вы верующий человек?

- Я понимаю ваш вопрос, да, он должен быть внутри у каждого. Я для себя, наверное, считаю, что да. Но не фанат, и так скажу, что я только перед каждой игрой могу в церковь ходить, чем на все церковные праздники и так далее. Не хочу эту тему развивать.

- Тем не менее, на Благовещение, большой праздник, сходили всей командой. Это была чья-то личная инициатива, командная?

- Я еще раз говорю, не хотелось бы говорить на такие темы. Это должно быть внутри у каждого человека, тем более, что кто-то пошел, кто-то не пошел. Я думаю, все, что мы сделали, будет на пользу.

- Вы очень опытный тренер. Сейчас довольно парадоксальная серия для «Крыльев Советов». Игра есть, результатов нет. Вы находились в такой ситуации, анализировали, сравнивали с прошлым опытом?

- Да, были похожие ситуации, но, может быть, не настолько длительные. Все-таки ожидали после осенней части, что в весенней части что-то может измениться, но, тем не менее, об этом говорить всегда постоянно - только хуже. Мы сейчас говорим только о том, как готовиться к игре, отвлекаться от конкретной игры нельзя.