Бердыев: «Мы более спокойно прошли этот тренировочный цикл»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- После двух неудач перед прошлым туром присутствовало определенное напряжение. После такой волевой характерной победы над «Динамо» в меньшинстве удалось выдохнуть команде?

- Я думаю, что да, потому что как-то мы более спокойно прошли этот тренировочный цикл, ребята продуктивно работали и более спокойными были.

- Как прошла тренировочная неделя? Сегодня солнце, но вообще-то Сочи заливает. Как в этих условиях работать?

- Все, что запланировано, мы сделали, поэтому особых каких-то беспокойств нет.

- Сегодня в заявке новичок Мигель. Расскажите немного о нем.

- Талантливый молодой парень, безусловно, требует адаптации, но, как все бразильцы, мягко работает с мячом, видит до приема поля. То есть, потенциал у этого парня есть.