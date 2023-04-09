«Сочи» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 22-м туре чемпионата России по футболу встречаются «» и «».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Крылья Советов
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Протокол игры
Адамов Денис•Макарчук Артём•Дркушич Ваня•Терехов Сергей•Маргасов Тимофей•Юсупов Артур•Нобоа Кристиан•Цаллагов Ибрагим•Жоаозиньо•Сарвели Владислав•Мелкадзе Георгий
Ломаев Иван•Солдатенков Александр•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Горшков Юрий•Коваленко Александр•Ежов Роман•Витюгов Максим•Рахманович Амер•Цыпченко Дмитрий•Гарре Бенжамин
09 апреля. Стадион "Фишт" (Сочи).
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