Клотет ответил, останется ли в «Торпедо» в случае вылета из РПЛ

Новоиспеченный главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет в разговоре с представителями СМИ ответил на вопрос о своем будущем в столичном коллективе.

«Останусь ли, если «Торпедо» покинет РПЛ? Я не думаю об этом. Все мои мысли только о следующей игре. Сосредоточен только на команде», - приводит слова испанского специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Жозеп занял пост главного тренера «автозаводцев» в конце прошлого месяца. Под его руководством москвичи потерпели поражение от «Ростова» (1:2) и отпраздновали победу над воронежским «Факелом» (2:0).

По итогам 22 туров РПЛ «Торпедо» набрало 13 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице.