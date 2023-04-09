Орещук: Зачем увольнять Йокановича? У «Динамо» ещё ничего не потеряно

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о возможной отставке главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«Зачем его увольнять? Он работает. Да, вылетели из Кубка, но есть еще чемпионат. Ничего не потеряно. Уволить Йокановича, чтобы потом пришел такой же тренер, который поборолся бы за третье место? Славиша спокойно поборется», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

После 22 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков. Отставание «бело-голубых» от призовой тройки составляет шесть баллов.